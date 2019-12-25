В Одессе простились с 16-летним Кириллом Трофимчуком: он погиб в результате пожара на Троицкой

В центре Одессы в Свято-Преображенском соборе простились с 16-летним Кириллом Трофимчуком. Он был студентом экономического колледжа на Троицкой, где произошел смертельный пожар. Похоронили парня на Втором христианском кладбище.

Проститься с парнем пришло очень много людей. Свидетели говорят, что около 1 тысячи – многие приходили и потом шли с заплаканными лицами. Среди присутствующих можно было увидеть близких и родственников парня, студентов колледжа, где учился Кирилл, а также простых людей, которые лично погибшего не знали, пишет "Думская".

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По словам отца Кирилла, похороны целом обошелся в 130 тысяч гривен, из которых 120 тысяч выделила мэрия, а 10 тысяч заплатила семья парня.

Кирилла Трофимчука похоронили на Втором христианском кладбище Одессы.



Пожар на Троицкой в Одессе: как прощались с 16-летний Кириллом Трофимчуком Пожар на Троицкой в Одессе: как прощались с 16-летний Кириллом Трофимчуком

Заметим, что во время пожара Кирилл находился на 5-м этаже. Здесь у него было занятие по высшей математике. По словам его матери, парень успел позвонить ей и попрощаться, сказав, что задыхается от дыма.

Кирилл совсем немного не дожил до своего дня рождения – 26 февраля ему должно было исполниться 17 лет.

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Недавно правительственная комиссия завершила устанавливать причины смертельного пожара в экономическом колледже. По основной версии, трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже. А уже оттуда огонь распространился по зданию. Кроме того, люди не смогли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Основными причинами комиссия Кабмина называет халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. А непосредственные причины и виновников трагедии уже определит суд.

Что известно о пожаре в экономическом колледже на Троицкой в Одессе: коротко