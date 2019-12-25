21:49
25 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Падение гордости России. Как намолить на пентхаус
      Вєсті Кремля
      21:41, сегодня
      Вести.UA: Новогодние чудеса для Ляшко. Праздничное гречкосейство
      Вєсті.UA
      19:05, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      В Одессе простились с 16-летним Кириллом Трофимчуком: он погиб в результате пожара на Троицкой

      137 Читати новину українською
      Пожар в колледже на Троицкой в Одессе: похоронили 16-летнего / "Думская"

      В центре Одессы в Свято-Преображенском соборе простились с 16-летним Кириллом Трофимчуком. Он был студентом экономического колледжа на Троицкой, где произошел смертельный пожар. Похоронили парня на Втором христианском кладбище.

      Проститься с парнем пришло очень много людей. Свидетели говорят, что около 1 тысячи – многие приходили и потом шли с заплаканными лицами. Среди присутствующих можно было увидеть близких и родственников парня, студентов колледжа, где учился Кирилл, а также простых людей, которые лично погибшего не знали, пишет "Думская".

      Советуем ознакомиться! Смерть второго сына за год: печальная история Трофимчуков, пострадавших из-за пожара в Одессе

      По словам отца Кирилла, похороны целом обошелся в 130 тысяч гривен, из которых 120 тысяч выделила мэрия, а 10 тысяч заплатила семья парня.

      Кирилла Трофимчука похоронили на Втором христианском кладбище Одессы.

       

      Заметим, что во время пожара Кирилл находился на 5-м этаже. Здесь у него было занятие по высшей математике. По словам его матери, парень успел позвонить ей и попрощаться, сказав, что задыхается от дыма.

      Кирилл совсем немного не дожил до своего дня рождения – 26 февраля ему должно было исполниться 17 лет.

      К теме! Пожар в Одессе на Троицкой: семьям погибших и пострадавшим выплатили частичную компенсацию

      Недавно правительственная комиссия завершила устанавливать причины смертельного пожара в экономическом колледже. По основной версии, трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже. А уже оттуда огонь распространился по зданию. Кроме того, люди не смогли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

      Основными причинами комиссия Кабмина называет халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. А непосредственные причины и виновников трагедии уже определит суд.

      Что известно о пожаре в экономическом колледже на Троицкой в Одессе: коротко

      • Пожар в колледже в Одессе вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра.
      • Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров, людей эвакуировали, однако не всех.
      • Погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
      • Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования (пожар могли повлечь электрообогреватели, которые включили из-за отсутствия отопления).
      • Полиция 10 декабря сообщила о подозрении директору колледжа Любви Кочерге (дело касается служебной халатности и нарушения правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия).

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ПОЖАРА НА ТРОИЦКОЙ В ОДЕССЕ

      Законы, которые изменят жизнь в Украине в 2020 году
      сегодня
      945
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Пожар в Одессе на Троицкой Потери
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:00 Беспомощность силовиков Путина: что известно про экстремистов и террористов в России
      Іван Яковина 153
      сегодня , 17:30 Законы, которые изменят жизнь в Украине в 2020 году
      Ірина Поліщук 941
      24 декабря , 07:30 Зима, мороз и аллергия: как она проявляется на холод и как уберечься
      113
      сегодня , 14:28 Что есть, чтобы быть здоровым: тренды питания в 2019 году
      Анастасія Лукашевська 730
      сегодня , 12:00 Суверенитет в обмен на деньги, или Три кита российской "дружбы"
      Віталій Портников 1128
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук