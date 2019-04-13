В Одессе протестовали против незаконного строительства в Летнем театре: не обошлось без стычек

13 апреля сотни одесситов протестовали против захвата и проведения незаконных строительных работ в части Горсаду – Летнем театре, которые со вчерашнего дня при поддержке "титушок" начал застройщик.

12 апреля утром частные охранники, "титушки" и строители ворвались на территорию свободного пространства для одесситов – Летнего театра и начали строительные и демонтажные работы. Это вызвало сопротивление общественности.

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Поэтому сотни одесситов сегодня протестовали против строительства, которое, по их мнению, полностью незаконно. Они устроили акцию "Приди и спаси парк" и держали плакаты с недвусмысленными надписями "Здесь будет жральня. Ваш мэр Гена", "8 этажей через пару лет", "Лампочка" и "Лисина благодарит одесскую титушню", "Где был ты, когда украли Летний парк?", "Оставь Горсад в покое!", "Забронирую город в Горсаду, дорого. Шпинарев ".



Столкновения в Одессе за Летний театр // Фото: 24 канал

Демонтажные работы – это якобы реализация проекта благоустройства ООО "Летний театр" директора Дмитрия Шпинарева. Его приняли на исполкоме горсовета в закрытом режиме. Но этот проект не имеет силы и не может сейчас реализоваться на территории Летнего театра Городского сада, он не согласован с Минкультом,

– сказала представитель инициативной группы волонтеров Летнего театра Татьяна Петракевич.

Эти действия нарушают закон, так как на территории парка-памятника любые работы могут проводиться только с разрешения Минкульта и областного органа охраны культурного наследия, добавляет руководитель ОО "Зеленый лист" Светлана Пидпала.

Часть Городского сада не должна находиться в частных руках, она должна быть только в коммунальной собственности. Поэтому я и призываю вас протестовать против этого незаконного произвола. Мы можем это остановить,

– заявила Пидпала.



Столкновения в Одессе за Летний театр // Фото: 24 канал

Дело в том, что фактически единственным де-юре законным основанием для строительства является проект 8-этажного торгово-развлекательного центра в парковой зоне города соарендатора СП "Солинг". Сейчас идет судебная тяжба, чтобы отменить разрешение на застройку свободного пространства.

Директор так называемого проекта благоустройства Шпинарев обманывает одесситов. Потому что он не получил градостроительные условия и ограничения для разрешения на строительные работы, а в СП "Солинг" они есть. А эта фирма сейчас борется в судах, чтобы не отменили разрешение на строительство. И сегодня эти люди временно делают операцию "прикрытия" для будущего строительства торгово-развлекательного центра,

– пояснил общественный деятель Юрий Никитин.

В то же время, эта территория имеет статус не только памятника местного значения, но и статус природно-заповедного фонда. Поэтому здесь не может быть коммерции, а должно быть свободное пространство, добавляет депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая.

Зато бывший КВНщик Дмитрий Шпинарев, которому одесский горсовет с превышением полномочий 28 марта таки разрешил сделать "благоустройство" территории, стоит на своем: мол, капитального строительства не будет, а строительные работы соответствуют закону. Правда, его юрист осторожен в высказываниях и утверждает, что проводят только уборку территории.

Я хочу сделать здесь театр! А вы все кричите: "Парк!" Для того, чтобы вы мне поверили, что каптального строительства не будет, мне надо это построить!

– заявлял Шпинарев.



Столкновения в Одессе за Летний театр​//Фото: 24 канал



Столкновения в Одессе за Летний театр​//Фото: 24 канал

Однако общественность ни ему, ни городской власти не доверяет. Поскольку убеждена, что это очередная попытка их обмануть и застроить Одессу, превратив в сплошной ТРЦ. Одесситы помнят свежий опыт 2017 года, когда им удалось практически физически защитить часть Городского сада от застройки и поэтому продолжают отстаивать свои права.

Мы не верим никаким обещаниям по благоустройству общественного пространства. Мы понимали: будет очередная попытка Галантерника вернуть себе Летний. Было понятно, что они будут убеждать в благородстве своих мотивов. Почему мы должны верить горсовету, что здесь не будет повторения застроенной "Аркадии" и застроенного "Ланжерона"? Мы это уже ели. И мы не верим, что благоустройство имени Труханова-Галантерника предусматривает интересы общества,

– сказал лидер одесского "Автомайдана" Виталий Устименко.

Кроме того, уже происходит давление на активную общественность. Утром подозрительные люди характерной внешности, которые появились здесь вместе со строителями, пытались ограничить вход на территорию свободного пространства и прибегли к угрозам физической расправы, сообщила Татьяна Петракевич.



Столкновения в Одессе за Летний театр // Фото: 24 канал

Светлана Пидпала добавила, что фактически со вчерашнего дня здесь находится около 50 "титушок", которые ведут себя порой агрессивно и отстаивают интересы "директора" Одессы, одиозного бизнесмена Владимира Галантерника, чтобы эта территория попала в частные руки.

13 апреля не обошлось без столкновений. Застройщику предлагали вынести будки для рабочих, которые здесь незаконно установили. Однако он отказался, а охранная фирма не дала общественности это сделать. Начались столкновения и словесные перепалки между одесситами, титушками и частными охранниками застройщика. Активных одесситов силой оттеснили за пределы публичного пространства.



Столкновения в Одессе за Летний театр​//Фото: 24 канал



Столкновения в Одессе за Летний театр​//Фото: 24 канал

Наконец, небезразличная общественность продолжает бороться в правовом поле за передачу Летнего театра в коммунальную собственность территориальной общины и создание здесь парка вместо очередного торгово-развлекательного центра. Они ищут диалог с горсоветом и собирают подписи для передачи земли в коммунальную собственность.

Инициативная группа волонтеров Летнего театра ежедневно вызывает полицию, фиксирует строительные работы и убеждает копов приостановить действия застройщика. Уже добились возбуждения уголовного дела в отношении незаконного строительства, а также готовят заявление в полицию по факту угроз и иск в суд о незаконном решении исполкома горсовета. Да-да, того самого решения, которое в закрытом режиме утвердило скандальный проект благоустройства Шпинарева, что по факту является капитальным строительством.

Иск в суд о прекращении работ тоже подадим в понедельник, а к тому времени нам надо физически отстоять свободное пространство, пока не получим решение суда,

– подытожила Пидпала.

До этих событий десятки неравнодушных одесситов каждое воскресенье в течение шести весенних недель собирались на пастбища, высаживали деревья и облагораживали публичное пространство, чтобы не отдать его в руки застройщика.

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