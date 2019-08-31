В Одессе провели Марш равенства, не обошлось без конфликтов: яркие фото и видео
Представители ЛГБТ-сообщества провели Марш равенства в Греческом парке Одессы. Участие в марше приняли около 300 человек, которые развернули большой радужный флаг. Но не обошлось без конфликтов.
На Марше равенства также присутствовала большая делегация из Мюнхена и представители 6 европейских посольств, сообщает "Думская".
Читайте также: Объяснили природу гомосексуальности
Радужный флаг на Марше равенства в Одессе
Между участниками и противниками марша возникали словесные перепалки, однако до драк не доходило. Полиции пришлось задержать одного мужчину, который ругался в адрес активистов.
Среди противников шествия заметили известную местную активистку Нину Кочановскую, которая выкрикивала: "Одесса – не Содом, Одесса – не Гоморра!" В ответ ей отвечали: "Наша позиция – это свобода. Одесса – вольный город".
Маршу также пытались помешать представители христианских организаций и члены радикальных патриотических организаций. Молодых людей оттеснил батальон полиции. В конце концов, акция таки завершилась без столкновений.
Противники Марша равенства в Одессе
Смотрите фото с Марша равенства в Одессе:
Смотрите видео с Марша равенства в Одессе:
Смотрите видео с Марша равенства в Одессе: