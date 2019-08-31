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      В Одессе провели Марш равенства, не обошлось без конфликтов: яркие фото и видео

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      Участники Марша равенства в Одессе
      Участники Марша равенства в Одессе / dumskaya.net

      Представители ЛГБТ-сообщества провели Марш равенства в Греческом парке Одессы. Участие в марше приняли около 300 человек, которые развернули большой радужный флаг. Но не обошлось без конфликтов.

      На Марше равенства также присутствовала большая делегация из Мюнхена и представители 6 европейских посольств, сообщает "Думская".

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      Марш рівності Одеса фото ЛГБТ
      Радужный флаг на Марше равенства в Одессе

      Между участниками и противниками марша возникали словесные перепалки, однако до драк не доходило. Полиции пришлось задержать одного мужчину, который ругался в адрес активистов.

      Среди противников шествия заметили известную местную активистку Нину Кочановскую, которая выкрикивала: "Одесса – не Содом, Одесса – не Гоморра!" В ответ ей отвечали: "Наша позиция – это свобода. Одесса – вольный город".

      Маршу также пытались помешать представители христианских организаций и члены радикальных патриотических организаций. Молодых людей оттеснил батальон полиции. В конце концов, акция таки завершилась без столкновений.

      Одеса Марш рівності ЛГБТ сутички поліція
      Противники Марша равенства в Одессе

      Смотрите фото с Марша равенства в Одессе:

      Смотрите видео с Марша равенства в Одессе:

      Смотрите видео с Марша равенства в Одессе:

       

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Пикет ЛГБТ
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      Новости за 31 августа
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