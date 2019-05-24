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      В Одессе пикетировали выступление российской певицы-фанатки Путина

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      В Одессе активисты пикетировали концерт Елены Темниковой, которая фанатеет от Путина
      В Одессе активисты пикетировали концерт Елены Темниковой, которая фанатеет от Путина / Коллаж 24 канал

      Проукраинские активисты пикетировали выступление российской певицы Елены Темниковой в одесском ночном клубе "Ибица" и сожгли там флаг РФ. Накануне активисты пригрозили сорвать выступление певицы, если концерт не отменят.

      Кто такая Елена Темникова?

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      Российская певица и автор песен, бывшая участница группы Serebro. Музыкальную карьеру начала в 2003 году после того, как заняла третье место в музыкальном шоу талантов "Фабрика звезд". Соло выступает с 2014 года.

      Певица сама неоднократно хвалилась, что является ярой фанаткой президента России Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, а также обожает правительство РФ.

      В 2017 году Темникова участвовала в концерте в Москве в честь трехлетнего юбилея аннексии Крыма и заявила тогда со сцены: "Я обожаю своих президентов, я фанат Путина и Медведева, обожаю наше правительство".

      Олена Темнікова концерт виступ
      Одно из выступлений Темниковой в России

      Накануне в соцсетях появился анонс мероприятия под названием: "Одесса против путинской фанатки Темниковой". Активисты призвали горожан вооружиться палками и не дать выступить одному из "голосов Кремля".

      Активисты также возмущены позицией владельцев частного элитного клуба "Ибица", которые открывают сезон выступлением пропутинской певицы. Поэтому активисты пикетировали вечером 24 мая клуб и сожгли на месте флаг России.

      Пикет Одесса Темникова фанатка Путина
      Фото с пикета концерта Темниковой в Одессе//Фото: Думская

      сожгли флаг России Одесса Темникова концерт протест
      Активисты сожгли флаг России возле "Ибицы"//Фото: Думская

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия LifeStyle Новости LifeStyle Новости Одессы Аннексия Крыма Музыка Концерты Протесты Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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