В Одессе разоблачили сутенершу, которая сводила проституток с иностранными клиентами
Женщина организовывала предоставления сексуальных услуг в одном из массажных салонов, расположенных в центре города.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Одесской области.
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Работники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми в Одесской области задержали 33-летнюю жительницу Одессы, которая под видом массажного салона, который работал в центре города, организовывала предоставление услуг сексуального характера.
Задержана сутенерша
Женщина искала проституток в возрасте от 20 до 25 лет с помощью рекламных объявлений в интернете и создавала им условия для работы с клиентами, среди которых были иностранные граждане.
Деньги, полученные от клиентов
Услуги в салоне стоили от 800 до 1000 гривен. Деньги, полученные от противоправной деятельности, сутенерша распределяла между завербованными женщинами.
Услуги "массажного салона"
Во время проведения санкционированного обыска в помещении "массажного салона" правоохранители обнаружили полученные от клиентов средства в размере 32 тысяч гривен и 200 долларов, электронные носители информации и рекламные буклеты.
Рекламные буклеты
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (проституция или принуждение либо втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения и лиц, которые причастны к совершению преступления.