В Одессе разоблачили сутенершу, которая сводила проституток с иностранными клиентами

Женщина организовывала предоставления сексуальных услуг в одном из массажных салонов, расположенных в центре города.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Читайте также: В Борисполе задержали сутенеров за продажу украинок в сексуальное рабство

Работники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми в Одесской области задержали 33-летнюю жительницу Одессы, которая под видом массажного салона, который работал в центре города, организовывала предоставление услуг сексуального характера.



Задержана сутенерша

Женщина искала проституток в возрасте от 20 до 25 лет с помощью рекламных объявлений в интернете и создавала им условия для работы с клиентами, среди которых были иностранные граждане.



Деньги, полученные от клиентов

Услуги в салоне стоили от 800 до 1000 гривен. Деньги, полученные от противоправной деятельности, сутенерша распределяла между завербованными женщинами.



Услуги "массажного салона"

Во время проведения санкционированного обыска в помещении "массажного салона" правоохранители обнаружили полученные от клиентов средства в размере 32 тысяч гривен и 200 долларов, электронные носители информации и рекламные буклеты.



Рекламные буклеты

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (проституция или принуждение либо втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения и лиц, которые причастны к совершению преступления.