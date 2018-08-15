16:04
15 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
33°C 18°C
  • четверг
    27°C 20°C
  • пятница
    28°C 19°C
  • суббота
    30°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Некрофилия Поклонской. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:17, 14 августа
Вести.UA. Ляшко насилует украинцев. Адвокат дьявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:43, 14 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Одессе разоблачили сутенершу, которая сводила проституток с иностранными клиентами

66 Читати новину українською
В Одессе задержали женщину сутенершу
В Одессе задержали женщину сутенершу / informator.news

Женщина организовывала предоставления сексуальных услуг в одном из массажных салонов, расположенных в центре города.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Читайте также: В Борисполе задержали сутенеров за продажу украинок в сексуальное рабство

Работники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми в Одесской области задержали 33-летнюю жительницу Одессы, которая под видом массажного салона, который работал в центре города, организовывала предоставление услуг сексуального характера.

Затримана сутенерка
Задержана сутенерша

Женщина искала проституток в возрасте от 20 до 25 лет с помощью рекламных объявлений в интернете и создавала им условия для работы с клиентами, среди которых были иностранные граждане.


Деньги, полученные от клиентов

Услуги в салоне стоили от 800 до 1000 гривен. Деньги, полученные от противоправной деятельности, сутенерша распределяла между завербованными женщинами.


Услуги "массажного салона"

Во время проведения санкционированного обыска в помещении "массажного салона" правоохранители обнаружили полученные от клиентов средства в размере 32 тысяч гривен и 200 долларов, электронные носители информации и рекламные буклеты.

Рекламні буклети
Рекламные буклеты

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (проституция или принуждение либо втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения и лиц, которые причастны к совершению преступления.

Теги: Новости Украины Полиция Секс Порно Новости Одессы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как подготовить ребенка к детскому саду: советы психолога
сегодня, 16:04 Как подготовить ребенка к детскому саду: советы психолога
Олександр Бевза
Медреформа в действии: первые результаты, новые зарплаты семейных врачей и борьба за пациента
сегодня, 15:00 Медреформа в действии: первые результаты, новые зарплаты семейных врачей и борьба за пациента
Оксана Тропотяга
Справа Кернеса та напад на Гандзюк: як Луценко та Аваков "злили" резонансні справи
сегодня, 14:06 Справа Кернеса та напад на Гандзюк: як Луценко та Аваков "злили" резонансні справи
Віталій Шабунін
Умер Эдуард Успенский: биография писателя, который придумал Чебурашку
сегодня, 13:55 Умер Эдуард Успенский: биография писателя, который придумал Чебурашку
Системы естественного освещения: плюсы внедрения современной технологии в Украине
сегодня, 12:00 Системы естественного освещения: плюсы внедрения современной технологии в Украине
Лев Парцхаладзе
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Главные новости 14 июня: открытие ЧМ-2018, ДТП с нардепом и годовщина сбития Ил-76
 15 июня , 08:00
Сколько человек пострадали в результате штурма палаточного городка: данные Нацполиции
 6 декабря 2017 , 10:57
"Шальке" Коноплянки станет первым соперником "Краснодара" на новом стадионе
 1 сентября 2016 , 22:08
"Під час кваліфікації я молився". Інтерв'ю із батьком олімпійського чемпіона Олександра Абраменка
 19 февраля , 20:14
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук