На стихийной свалке в Одессе волонтеры нашли маленькую девочку. Она жила в шалаше.

Девочка жила посреди стихийной свалки на улице Судостроительная в шалаше из старых тряпок, который находился на теплотрассе, сообщает "Думская". Ее нашли волонтеры.

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Сейчас ребенка передали в одесский детдом №1. Главный врач учреждения Валентина Карташова отметила, что Настя (так зовут ребенка) находится в тяжелом эмоциональном состоянии из-за жизни в тяжелых условиях.

Удалось выяснить, что девочка не в первый раз попадает в детский дом. Из предыдущего дома – ее забрал отец. Соответствующие службы должны приложить все усилия для лишения отца родительских прав.

В Одессе ребенок жил на свалке / Фото: Думская