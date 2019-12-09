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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      В Одессе штурмовали ночной клуб, где российский рэпер назвал день траура "показухой": видео

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      Националисты заставили владельца заведения извиниться / Думская

      Активисты одесских националистических организаций пришли сегодня вечером в ночной клуб "Палладиум", чтобы выразить свой протест против вчерашних высказываний российского рэпера по прозвищу Morgenshtern.

      Активисты расписали окна клуба надписями "Сепарклуб закрыт" и показательно сложили возле входа шины, после чего зашли внутрь. Об этом сообщает местное издание "Думская".

      К теме: Российский артист Morgenshtern во время выступления в Одессе назвал день траура "е**ной показухой"

      К ним вышел владелец заведения Валерий Твердовский, который публично извинился и заявил, что "больше такого здесь не будет". На этом акция закончилась.

      Смотрите видео извинений владельца заведения:

      Что известно о скандальных высказываниях российского рэпера в Одессе

      Российский музыкант и блогер Morgenshtern (Алишер Тагирович Моргенштерн) дал концерт в Украине в Одессе 8 декабря. Несмотря на официально объявленный день траура по поводу трагедии в Одесском колледже, артист назвал произошедшее "е**ной показухой".

      Стоит добавить, что его слова поддержали все присутствующие в концерт-зале.

      Смотрите видео с Morgenshtern на концерте в Одессе:

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Скандал Пожар в Одессе на Троицкой Новости Одессы
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