16:27
7 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Привилегии для алкоголиков в России. Путин летописец
      Вєсті Кремля
      21:49, 6 ноября
      Вести.UA: Порошенко охотится на Богдана. Лукашенко любит "Слугу народа"
      Вєсті.UA
      19:13, 6 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      В Одессе снова горел отель: фото и видео пожара

      109 Читати новину українською
      В одесской гостинице вспыхнул пожар
      В одесской гостинице вспыхнул пожар / dumskaya.net

      В Одессе вспыхнул пожар в гостинице M1 Club Hotel. Возгорание случилось в обед в четверга, 7 ноября. Горели наружная обшивка здания и крыша, а площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

      Сообщение о пожаре поступило спасателям около 13:16, а уже менее чем за 40 минут его удалось ликвидировать, сообщает ГСЧС в Одесской области.

      К слову: В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": что известно – фото и видео

      Возгорание произошло на внешней обшивке отеля со второго по шестой этаж отеля, а потом пламя перекинулось и на крышу здания.

      Персонал и посетители отеля были эвакуированы из здания еще до прибытия спасателей. Вероятно, именно из-за своевременной эвакуации удалось избежать жертв и пострадавших.

      Пожар в отеле M1 Club Hotel: смотрите фото

      К ликвидации пожара Госслужба по чрезвычайным ситуациям привлекла 35 своих работников и 8 единиц техники. Сейчас правоохранители устанавливают все детали и причину возгорания.

      Пожар в одесском отеле: смотрите видео

       

      blog_ava
      Какие смартфоны обновятся до Xiaomi MIUI 11: список моделей и даты обновления
      сегодня
      8746
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Пожар ГСЧС
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакцинація в Україні: для чого кремлівські тролі поширюють фейки
      сегодня , 16:00 Вакцинація в Україні: для чого кремлівські тролі поширюють фейки
      Олександра Устінова 41
      Рейдерство и связь с Россией: что известно о бизнесмена Игоре Сало, которого подорвали в Киеве
      сегодня , 15:30 Рейдерство и связь с Россией: что известно о бизнесмена Игоре Сало, которого подорвали в Киеве
      Євгенія Мазур 5626
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      сегодня , 09:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      623
      Епопея з Дубневичем: хто захищав скандального нардепа від арешту
      сегодня , 15:30 Епопея з Дубневичем: хто захищав скандального нардепа від арешту
      Віталій Шабунін 144
      Нет лишней бюрократии, или Мы должны избавиться от согласия на обработку персональных данных
      сегодня , 15:00 Нет лишней бюрократии, или Мы должны избавиться от согласия на обработку персональных данных
      Дмитро Дубілет 392
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук