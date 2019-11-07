В Одессе снова горел отель: фото и видео пожара

В Одессе вспыхнул пожар в гостинице M1 Club Hotel. Возгорание случилось в обед в четверга, 7 ноября. Горели наружная обшивка здания и крыша, а площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило спасателям около 13:16, а уже менее чем за 40 минут его удалось ликвидировать, сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Возгорание произошло на внешней обшивке отеля со второго по шестой этаж отеля, а потом пламя перекинулось и на крышу здания.

Персонал и посетители отеля были эвакуированы из здания еще до прибытия спасателей. Вероятно, именно из-за своевременной эвакуации удалось избежать жертв и пострадавших.

Пожар в отеле M1 Club Hotel: смотрите фото

К ликвидации пожара Госслужба по чрезвычайным ситуациям привлекла 35 своих работников и 8 единиц техники. Сейчас правоохранители устанавливают все детали и причину возгорания.

Пожар в одесском отеле: смотрите видео