В Одессе снова пожар: горел трехэтажный дом – фото и видео
Вечером, 29 февраля, в Одессе произошел пожар в старинном здании первой половины 19 века. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на третьем этажа, но в больницу в результате отравления газом попала 26-летняя девушка.
Сообщение о возгорании поступило к спасателям около 23:30 29 февраля, а уже ночью около часа пожар был ликвидирован, сообщает ДСНС в Одесской области.
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Чрезвычайники спасли из пожара 12 человек, а еще около 30 человек смогли самостоятельно эвакуироваться из дома, который пылал.
Местное издание "Думская" отмечает, что пожар случился в доме на улице Греческой, который является памятником архитектуры. В 1832 году он был построен по проекту Франца Боффо.
Сотрудникам ДСНС удалось спасти и сам старинный дом. Общая площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.
Пожар на улице Греческой в Одессе: смотрите фото от "Думской" и ДСНС
Спасатели ликвидируют пожар в Одессе на улице Греческой: смотрите видео
Дом на Греческой в Одессе, в котором произошел пожар: карта
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