В Одессе снова пожар: загорелся детский сад – видео
12 декабря в Одессе в частном садике "Мандарин" произошел пожар. Очевидцы заявили о взрыве генератора.
Сначала речь шла о взрыве из-за генератора, который стоял в техническом помещении. Однако в ГСЧС изданию Думская рассказали, что взрыва не было, а по не выясненным пока причинам загорелся мусор.
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Спасатели ликвидировали пожар площадью 2 квадратных метра. Пострадавших, к счастью, нет.
В Одессе вспыхнул детский сад – смотрите видео
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