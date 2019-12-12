В Одессе снова пожар: загорелся детский сад – видео

12 декабря в Одессе в частном садике "Мандарин" произошел пожар. Очевидцы заявили о взрыве генератора.

Сначала речь шла о взрыве из-за генератора, который стоял в техническом помещении. Однако в ГСЧС изданию Думская рассказали, что взрыва не было, а по не выясненным пока причинам загорелся мусор.

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Спасатели ликвидировали пожар площадью 2 квадратных метра. Пострадавших, к счастью, нет.

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