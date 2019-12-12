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      В Одессе снова пожар: загорелся детский сад – видео

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      В Одессе произошел пожар в детском саду / Скриншот с видео

      12 декабря в Одессе в частном садике "Мандарин" произошел пожар. Очевидцы заявили о взрыве генератора.

      Сначала речь шла о взрыве из-за генератора, который стоял в техническом помещении. Однако в ГСЧС изданию Думская рассказали, что взрыва не было, а по не выясненным пока причинам загорелся мусор.

      Важно! Пожар в Одессе на Троицкой: список 16 погибших

      Спасатели ликвидировали пожар площадью 2 квадратных метра. Пострадавших, к счастью, нет.

      В Одессе вспыхнул детский сад – смотрите видео

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Одессы Новости Украины Пожар
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