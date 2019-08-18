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      В Одессе снова запретили купаться в известной "Аркадии" и некоторых других пляжах

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      Пляж "Аркадія" в Одесі
      Пляж "Аркадія" в Одесі / Готель Arcadia

      Власти Одессы просят отдыхающих не купаться в море. Правда, этот запрет касается лишь трех из девяти пляжей города. Причина – морская вода здесь по санитарно-микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим требованиям.

      По словам представителей Одесского лабораторного центра МЗ Украины", речь идет о  таких пляжах Одессы, как 10-и и 13-я станции Большого Фонтана, а также о популярной "Аркадии". Рекомендации воздержаться от купания на этих пляжах продлятся до особого распоряжения.

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      Как объяснили специалисты, они отобрали пробы морской воды в зонах отдыха на пляжах Татарбунарского, Овидиопольского, Лиманского, Килийского районов и на пляжах Белгород-Днестровского и Одессы. Всего было исследовано 90 проб морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 39 проб на санитарно-химические показатели.

      Заметим, что ранее в Одессе уже рекомендовали воздержаться от купания в "Аркадии", а также в "Лузановке" и в прибрежной полосе вдоль Южного и села Крушинка. А все из-за того, что следствие сильного ливня большое количество поверхностных вод попало в акватории пляжей города и в итоге стали очень загрязненными.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Отдых
      Источник: 24 канал
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      Новости за 18 августа
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