В Одессе состоялась акция в поддержку пленников Кремля: фото и видео
"Свободу пленным" – с таким лозунгом 7 июля одесситы собрались возле памятника Дюку на Приморском бульваре.
Главное требование активистов – освобождение незаконно заключенных украинцев на оккупированных территориях и в России.
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Также активисты требовали провести обмен пленных в формате всех на всех и применить нормы международного гуманитарного права относительно украинских политзаключенных.
Акция в Одессе в поддержку заключенных в РФ
Акция в Одессе в поддержку заключенных в РФ
Акция в Одессе в поддержку заключенных в РФ
Обратились участники акции и к нардепам. У них они требовали поддержать закон относительно медицинской реабилитации бывших пленных.
Видео: акция в Одессе в поддержку заключенных в РФ
"Я могу сказать на своем опыте. Я 30 суток находился в плену – условия ужасные были. Это подвалы, это помещение не для того, чтобы там находились люди", – рассказал организатор Евгений Шляхтин.
Видео с акции в Одессе в поддержку заключенных в РФ