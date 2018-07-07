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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Одессе состоялась акция в поддержку пленников Кремля: фото и видео

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Акция в Одессе в поддержку заключенных в РФ
Акция в Одессе в поддержку заключенных в РФ / Screenshot

"Свободу пленным" – с таким лозунгом 7 июля одесситы собрались возле памятника Дюку на Приморском бульваре.

Главное требование активистов – освобождение незаконно заключенных украинцев на оккупированных территориях и в России.

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Также активисты требовали провести обмен пленных в формате всех на всех и применить нормы международного гуманитарного права относительно украинских политзаключенных.

Акция в Одессе в поддержку заключенных в РФ
Акция в Одессе в поддержку заключенных в РФ
Акция в Одессе в поддержку заключенных в РФ

Обратились участники акции и к нардепам. У них они требовали поддержать закон относительно медицинской реабилитации бывших пленных.

Видео: акция в Одессе в поддержку заключенных в РФ

"Я могу сказать на своем опыте. Я 30 суток находился в плену – условия ужасные были. Это подвалы, это помещение не для того, чтобы там находились люди", – рассказал организатор Евгений Шляхтин.

Видео с акции в Одессе в поддержку заключенных в РФ

 

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости Одессы
Источник: 24 канал
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