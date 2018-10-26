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      В Одессе совершили нападение на учителя физики, который стал звездой YouTube

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      Павел Виктор
      Павел Виктор / Скриншот

      В Одессе на улице Люстдорфская дорога трое неизвестных столкнули 64-летнего мужчину с велосипеда и отобрали транспортное средство, сообщила полиция Одесской области.

      Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

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      По данным полиции, трое злоумышленников под железнодорожным мостом толкнули 64-летнего мужчину и отобрали велосипед. Потерпевший самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение с телесными повреждениями. Полицейским о происшествии сообщили врачи.

      В ведомстве отметили, что открыли уголовное производство по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

      YouTube-канал учителя Павла Виктора имеет более 130 тысяч подписчиков и более чем восемь миллионов просмотров. Издание "ВЕСТИ" сообщило, что сейчас Виктор находится в больнице. Об этом изданию сообщил коллега Павла. Также стало известно, что у учителя украли не только велосипед, но и сумку, где был телефон и несколько сотен гривен.

      Кто такой Павел Виктор?
      Он работает учителем физики в Одесском Ришельевском лицее. Павел уже 5 лет снимает свои уроки на YouTube. Сейчас на его канале более 140 000 подписчиков и 8 миллионов просмотров. Как пишет издание MC Today, благодаря этим урокам много учеников сдали экзамены на высокие баллы, смогли поступить в университеты мечты. Павла в 2009 году назвали учителем года, он также получил звание заслуженного учителя Украины.

      Теги: Новости политики Новости Украины Ограбления Криминальные новости Полиция Образование Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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