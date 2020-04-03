В Одессе сожгли авто активиста Демьяна Ганула

Неизвестные сожгли автомобиль активиста "Дорожного фронта" Демьяна Ганула ночью 3 апреля. Ганул связывает это со своей общественной деятельностью.

Активіст повідомив, що звернувся до поліції, але і сам перевірятиме підозрюваних.

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Зазначимо, що всього за кілька годин до цього Ганул на своїй фейсбук-сторінці опублікував допис про те, як поліцейські і чиновник вбивають птахів з Червоної книги. На фото, зробленому взимку, начебто, видно представника дозвільної системи поліції Миколу Чорного, поліцейського Максима Тімотіна і чиновника, ім'я якого поки невідомо.



Хто такий Дем’ян Ганул?Народився у 1993 році.

Закінчив історичний факультет Одеського педагогічного університету ім. Ушинського.

Керував силовим блоком в одеському "Правому секторі".

Лідер громадської ініціативи "Вуличний фронт".