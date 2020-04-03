В Одессе сожгли авто активиста Демьяна Ганула
Неизвестные сожгли автомобиль активиста "Дорожного фронта" Демьяна Ганула ночью 3 апреля. Ганул связывает это со своей общественной деятельностью.
Активіст повідомив, що звернувся до поліції, але і сам перевірятиме підозрюваних.
До теми В Одесі побились через портрет Сталіна на автомобілі: фото
Хто такий Дем’ян Ганул?Народився у 1993 році.
Закінчив історичний факультет Одеського педагогічного університету ім. Ушинського.
Керував силовим блоком в одеському "Правому секторі".
Лідер громадської ініціативи "Вуличний фронт".
Читайте также
-
В Киеве напали на журналистов в Гидропарке: полиция уже задержала одного нападавшего – видеосегодня , 09:45
-
Прогноз погоды на 3 апреля: в Украине будет тепло, на западе вечером – небольшой дождьсегодня , 09:33
-
Ляшко извинился за ложную информацию о количестве больных в Китаесегодня , 10:35
-
Военных на Донбассе проверяют на коронавирус: результаты тестовсегодня , 08:13
-
Новости о коронавирусе 2 апреля: в мире более миллиона инфицированных, в Днепре вырыли 600 могилсегодня , 06:00
-
Дональд Трамп во второй раз сдал тест на коронавирус: результатсегодня , 09:23