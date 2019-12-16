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      В Одессе сожгли автомобиль соратника Труханова: видео

      95 Читати новину українською
      Авто / od.dsns.gov.ua

      В Одессе на улице Артиллерийской сгорел внедорожник соратника мэра Одессы Геннадия Труханова – Александра Ахмерова. В 2010-2015 годах он возглавлял городскую избирательную комиссию.

      Очевидцы утверждают, что припаркованный внедорожник подожгли с помощью бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает издание "Думская".

      К слову: Труханов не захотел избежать уголовной ответственности: ждать ли Одессе досрочных выборов

      В ГСЧС Одесской области сообщили, что погибших и пострадавших нет.

      По информации СМИ, машина принадлежит депутату Одесского облсовета от партии "Доверяй делам" и члену исполкома Одесского горсовета Александру Ахмерову.

      Смотрите видео с места поджога машины соратника Труханова:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Одессы Геннадий Труханов
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