В Одессе сожгли автомобиль соратника Труханова: видео

В Одессе на улице Артиллерийской сгорел внедорожник соратника мэра Одессы Геннадия Труханова – Александра Ахмерова. В 2010-2015 годах он возглавлял городскую избирательную комиссию.

Очевидцы утверждают, что припаркованный внедорожник подожгли с помощью бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает издание "Думская".

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В ГСЧС Одесской области сообщили, что погибших и пострадавших нет.

По информации СМИ, машина принадлежит депутату Одесского облсовета от партии "Доверяй делам" и члену исполкома Одесского горсовета Александру Ахмерову.

Смотрите видео с места поджога машины соратника Труханова: