12:26
24 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
1°C
2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
  • вторник
    5°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Религиозное творчество РПЦ. Интересная ориентация Жириновского
Вєсті Кремля
00:16, сегодня
Вести.UA. Саб-Зиро против Порошенко. Помощь друзей чиновников
Вєсті.UA
21:18, 23 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

В Одессе спасают раритетный музыкальный инструмент – фисгармонию

41 Читати новину українською

Фисгармоний или миниорганов в Украине в открытом доступе осталось только три. Одесский требует капитальной реставрации. А на это нужно 75 тысяч гривен.

Клавишный духовой инструмент сделали в Германии в середине 19-го века, когда на такие вещи была мода. Это своеобразный миниорган, который присутствовал в большинстве гостиных тогдашней знати. Однако со временем фисгармония стала настоящим раритетом. В Одессе это – единственный экземпляр.

Читайте также: В США построили экзотический концертный зал в пещере: зрелищные фото и видео

"Родственники нашей фисгармонии есть в Киеве и в Острожском замке. Их выпускали недолго: изобрели в 10-е годы 19 века и выпускали до 30-х годов 20 века", – отметила заместитель директора музея им. Блещунова Зоя Шинчук.

На удивление, одесский инструмент до сих пор не потерял звучание. Однако, некоторые ритмы все же сбились. Михаил Ксида не впервые садится за эту фисгармонию. Он с коллегами часто дает камерные концерты в помещении музея Блещунова.

На спасение фисгармонии бросились все сотрудники музея. Главная сложность – в поиске мастера для реставрации и, конечно, в деньгах на спасательные работы.

Нужно заменить некоторые детали механизма, которые были кожаными, потому что кожа пересохла. Но сегодня мы уже имеем заключение эксперта, детальный план реставрации. И сегодня мы должны собрать нужную сумму,
– сказала Зоя Шинчук.

Для спасения фисгармонии нужно собрать 75 тысяч гривен. В музее надеются, что после реставрации, как и раньше, будут устраивать камерные концерты, где все ценители смогут лично услышать звучание уникального инструмента.

К слову, на днях рокеры Detach сыграли вместе с симфоническим оркестром зажигательный концерт в Киеве. Музыканты собирались сделать длинную паузу в выступлениях, но неожиданно передумали.

Теги: Новости Украины Новости Одессы Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому Захарченко заговорив про
сегодня, 12:01 Чому Захарченко заговорив про "ХНР" та чи зможуть росіяни створити нову "республіку"
Олексій Чибісов 828
Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
сегодня, 09:20 Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
32250
Як Юрій Бойко вийшов сухим з води навколо скандалу з
сегодня, 11:00 Як Юрій Бойко вийшов сухим з води навколо скандалу з "вишками"
Сергій Лещенко 270
Час Земли: когда и почему вы должны выключить свет
сегодня, 10:12 Час Земли: когда и почему вы должны выключить свет
Настя Сукач 950
Они стремились создать в Луганске лучшую жизнь, но после
сегодня, 08:17 Они стремились создать в Луганске лучшую жизнь, но после "службы" уезжают
Ольга Черненко 2315
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук