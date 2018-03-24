В Одессе спасают раритетный музыкальный инструмент – фисгармонию

Фисгармоний или миниорганов в Украине в открытом доступе осталось только три. Одесский требует капитальной реставрации. А на это нужно 75 тысяч гривен.

Клавишный духовой инструмент сделали в Германии в середине 19-го века, когда на такие вещи была мода. Это своеобразный миниорган, который присутствовал в большинстве гостиных тогдашней знати. Однако со временем фисгармония стала настоящим раритетом. В Одессе это – единственный экземпляр.

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"Родственники нашей фисгармонии есть в Киеве и в Острожском замке. Их выпускали недолго: изобрели в 10-е годы 19 века и выпускали до 30-х годов 20 века", – отметила заместитель директора музея им. Блещунова Зоя Шинчук.

На удивление, одесский инструмент до сих пор не потерял звучание. Однако, некоторые ритмы все же сбились. Михаил Ксида не впервые садится за эту фисгармонию. Он с коллегами часто дает камерные концерты в помещении музея Блещунова.

На спасение фисгармонии бросились все сотрудники музея. Главная сложность – в поиске мастера для реставрации и, конечно, в деньгах на спасательные работы.

Нужно заменить некоторые детали механизма, которые были кожаными, потому что кожа пересохла. Но сегодня мы уже имеем заключение эксперта, детальный план реставрации. И сегодня мы должны собрать нужную сумму,

– сказала Зоя Шинчук.

Для спасения фисгармонии нужно собрать 75 тысяч гривен. В музее надеются, что после реставрации, как и раньше, будут устраивать камерные концерты, где все ценители смогут лично услышать звучание уникального инструмента.

К слову, на днях рокеры Detach сыграли вместе с симфоническим оркестром зажигательный концерт в Киеве. Музыканты собирались сделать длинную паузу в выступлениях, но неожиданно передумали.