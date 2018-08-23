В Одессе ссора за парковку закончилась убийством

В Одессе во время конфликта между соседями 45-летний местный житель ударил 28-летнего мужчину ножом в грудную клетку. Потерпевший скончался в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Одесской области.

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Смертельная трагедия произошла на улице Космонавтов. По словам полицейских, 28-летний местный житель вышел во двор и сделал замечание своему соседу. Сначала возникла ссора, затем драка, в результате которой владелец автомобиля нанес мужчине два удара ножом, один из них – в область сердца.

Граждане вызвали полицию и скорую помощь. Полицейские немедленно прибыли на место и задержали злоумышленника. Раненого госпитализировали, однако мужчина скончался в медучреждении,

– отметили в пресс-службе.

Как рассказали жители улицы, между соседями ранее неоднократно возникали ссоры. Один из одесситов парковал машину под окнами квартиры другого мужчины, часто срабатывала автомобильная сигнализация, что создавало неудобства гражданам.

Правоохранители начали расследование по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.