В Одессе стартовала юбилейная Юморина

1 апреля – это не только срок подачи деклараций, но и день дурака, а в Одессе еще и время "Юморины". В этом году она юбилейная и проводят ее уже 45 раз.

1 апреля – второй день рождения Одессы. В этом году на фестиваль приехало 100 тысяч туристов. Главным условием участия в колонне "Юморины" – качественное представление, яркие краски костюмов, ну и конечно хорошее настроение. Празднование "Юморины" начали с карнавала, а еще с ярких клоунов, профессиональных музыкантов, байкеров и даже Дарт Вейдера. Все они приняли участие в нынешнем карнавале.

Читайте также: Как в Одессе выбирали лучшего мима и клоуна

"Представляем страну и город с барабанами и знаменами, много путешествуем. Сегодня нас позвали подарить людям радость и улыбки даже в эту ветреную погоду", – рассказала участница Юморины Виктория Кабаева.

Карнавальная колонна прошла по городу к главной сцене праздника. Кто-то из клоунов вышел на сцену. А кто-то продолжил радовать людей в толпе, развлечений было немало. Впервые во время Юморины устроили дрифт-шоу. Автомобили на скорости влетали в повороты на улицах Одессы.

Напомним, в субботу, 31 марта, в Одессе в рамках Юморины состоялся забег в смешных костюмах International Fun Run, который организовала общественная организация Sport Socium.