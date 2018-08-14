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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Одессе священники УПЦ МП попытались проникнуть на территорию Военной академии: фото

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Во вторник, 14 августа, в Одессе группа священников УПЦ Московского патриархата пыталась проникнуть на территорию Военной академии. Священники утверждали, что хотят провести праздничное богослужение в храме святых Кирилла и Мефодия на территории академии.

Об этом сообщает "Думская".

Однако, согласно уставу Вооруженных сил Украины, охрана заведения высшего образования не пустила священников на территорию объекта.

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На сегодня в Военной академии базовую подготовку проходят капелланы ВСУ.

По информации издания, храм Кирилла и Мефодия еще с 2005 года использовали только священнослужители УПЦ МП, верующие других деноминаций туда не допускались.

Накануне участники базового курса капелланов, представляющих УПЦ Киевского патриархата, предложили настоятелю храма протоиерею Сергею Дмитриеву открыть помещение и отслужить вместе с ними литургию. Однако тот наотрез отказался это делать и ушел с группой поддержки. Вернувшись, он уже не смог попасть на территорию храма, поскольку военные восприняли это как провокацию.

Позже в Одесском экзархате Украинской греко-католической церкви изданию сообщили, что отозвали своих капелланов, опасаясь провокаций. Также в УГКЦ отметили, что считают незаконным существование храма одной конфессии на территорию академии.

Смотрите видео из Одессы, где священники УПЦ МП пытались попасть на территорию Военной академии:

 

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Фотоновости религия УГКЦ УПЦ МП Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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