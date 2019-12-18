В Одессе уничтожили наркотики на 100 миллионов долларов: видео

18 декабря в Одессе сотрудники СБУ показательно утилизировали рекордную партию наркотиков. Запрещенные вещества проходили вещественными доказательствами во многих преступлениях.

Как сообщает местное издание Odessa.online, общая стоимость сожженных наркотиков на черном рынке достигает более 100 миллионов долларов.

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Так, правоохранители сожгли:

три тонны марихуаны,

700 килограммов героина,

500 килограммов кокаина.



Полтонны кокаина правоохранители сожгли в печи / фото: Odessa.online

Наркотики уничтожили на спецпредприятии по утилизации.

В Одессе уничтожили наркотики на 100 миллионов долларов – смотрите видео

Как пишет издание, СБУ пытается уничтожать изъятые наркотики раз в три года, однако это можно делать только по решению суда.



СБУ сожгла рекордную партию наркотиков / фото: Odessa.online