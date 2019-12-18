15:52
18 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кто спасет Россию от несчастий. YouTube для бедных
      Вєсті Кремля
      22:07, 17 декабря
      Вести.UA: Психические расстройства Кивы. Охота на "слуг народа"
      Вєсті.UA
      19:22, 17 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

      В Одессе уничтожили наркотики на 100 миллионов долларов: видео

      64 Читати новину українською
      В Одессе уничтожили наркотики на 100 миллионов долларов / odessa.online

      18 декабря в Одессе сотрудники СБУ показательно утилизировали рекордную партию наркотиков. Запрещенные вещества проходили вещественными доказательствами во многих преступлениях.

      Как сообщает местное издание Odessa.online, общая стоимость сожженных наркотиков на черном рынке достигает более 100 миллионов долларов.

      Узнайте, как украинцы относятся к легализации марихуаны: опрос

      Так, правоохранители сожгли:

      • три тонны марихуаны,
      • 700 килограммов героина,
      • 500 килограммов кокаина.


      Полтонны кокаина правоохранители сожгли в печи / фото: Odessa.online

      Наркотики уничтожили на спецпредприятии по утилизации.

      В Одессе уничтожили наркотики на 100 миллионов долларов – смотрите видео

      Как пишет издание, СБУ пытается уничтожать изъятые наркотики раз в три года, однако это можно делать только по решению суда.


      СБУ сожгла рекордную партию наркотиков / фото: Odessa.online

      Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
      сегодня
      12466
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости Одессы СБУ Наркотики Криминал Криминальные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:05 Кто в Бундестаге спасал "Северный поток-2" от санкций
      Злой Одессит 445
      сегодня , 13:14 Депутатов лишили неприкосновенности: как будут наказывать избранников
      Ірина Поліщук 727
      17 декабря , 18:30 Как выбрать качественный камин и не ошибиться с выбором: простые советы
      125
      сегодня , 13:01 Мифы о здоровье, которые мы опровергли в 2019 году
      Вероніка Климська 160
      сегодня , 12:00 Продолжим ползти. Оппозиции плевать на иностранцев, они против прозрачного рынка земли, – Фурса
      Сергій Фурса 196
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук