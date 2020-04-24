В Одессе усилят меры безопасности и привлекут правоохранителей из других регионов: причина

2 мая в Одессе будут вспоминать трагические события, произошедшие в здешнем Доме профсоюзов в 2014 году. Из-за этого в город прибудут дополнительные правоохранительные силы с других областей. Кроме того, полиция будет работать в усиленном режиме.

Такое заявление во время брифинга сделал начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передает 24 канал.

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Главный правоохранитель Одесщины, в частности, напомнил, что поминальные дни, которые традиционно отмечают через неделю после Пасхи, в этом году из-за ситуации с коронавирусом перенесли на 6 июня.

В связи с этим он попросил одесситов и гостей города:

с пониманием отнестись к такому решению;

соблюсти рекомендации;

почтить память умерших родственников в обозначенный срок.

"Кроме этого, 1 мая нас ждет День труда и шестая годовщина трагических событий, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года", – добавил Бех.

Он отметил, что полицейские не допустят нарушений карантина и дестабилизации обстановки в области.

Полиция в эти дни будет работать в усиленном режиме. Будут дополнительные силы из других областей Украины. Это касается как первомайских пикников в парках, скверах, прибрежной зоне, так и собраний по чествованию памяти погибших 2 мая 2014 года,

– отметил руководитель полиции Одесской области.

Отдельно он подчеркнул, что во время карантина все мирные собрания запрещены.

"В отношении организаторов таких массовых мероприятий будут применены строгие меры. Прежде всего, это открытие уголовных производств. В отношении остальных участников – за участие в массовых собраниях – правоохранители будут составлять административные протоколы", – подытожил Бех.

Как в Одессе прошли массовые мероприятия на 5-ю годовщину трагедии 2 мая – читайте по этой ссылке.

Коротко о трагических событиях, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года

В этот день произошли массовые столкновения между проукраински настроенными жителями и пророссийскими коллаборационистами, которые напали на мирную акцию.

В результате нападения на улице Греческой в центре Одессы погибли 6 человек.

Впоследствии столкновения перенеслись на Куликово поле, где был расположен палаточный городок так называемого антимайдана.

В итоге часть антимайдановцев убежала к Дому профсоюзов, где вспыхнул пожар.

В результате большинство людей задохнулось угарным дымом.

Всего погибли 48 человек.