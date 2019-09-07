В Одессе устроили "культурный майдан" против увольнения Ройтбурда: впечатляющие фото

Примерно полторы тысячи одесситов вышли на протест против увольнения художника Александра Ройтбурда с должности главы Художественного музея.

Акция состоялась сегодня, 7 сентября, под стенами Одесской областной госадминистрации. 4 сентября Одесская ОГА уволила с должности директора Художественного музея Ройтбурда. За досрочное расторжение соглашения проголосовал 51 депутат.

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В тексте "Проекта решения" говорится о нарушении правил внутреннего трудового распорядка, проведения внеплановых ремонтных работ, осуществления на территории музея мер, противоречащих уставу.

Художник Александр Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей с 19 марта 2018 года. Против его назначения на должность директора активно выступали депутаты оппоблоковцы.



Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей с марта 2018 / Фото Екатерины Петренко, 24 канал

"Одесситы в очередной раз доказали, что Одесса – город свободных людей. Сегодня здесь интеллектуальные и умные люди доказали властям, что креативный город имеет культурную общину и будет защищать культурное пространство. Одесса должна заявить на всю Европу своими музеями и театрами. Депутатский корпус – это не приговор художнику и музею, это приговор им", – сказала депутат Одесского горсовета от "Самопомочи" Ольга Квасницкая.

Она призвала поддержать обращение к президенту Украины и парламенту с требованием немедленной отставки депутатов Одесского областного совета и роспуска депутатов Одесского городского совета.



Депутат Одесского горсовета от "Самопомочи" Ольга Квасницкая / Фото Екатерины Петренко, 24 канал

Известный пианист Алексей Батвинов отметил, что культура очень важна в обществе, которое находится на стадии войны и нестабильной экономики.

"Мы знаем, насколько большой потенциал имеет культура и история Одессы для экономики и туризма города. То, что сделала команда Ройтбурда – впечатляет. Всего за полтора года Александру удалось достичь невероятных результатов. Когда к нам приезжали артисты и иностранные гости, нам было стыдно. Потому что работники были максимально недоброжелательны к посетителям. От связки билетов все иностранцы смеялись. Вы знаете, какое сейчас состояние музея. Сейчас музей развивается по иностранным технологиям, немало интересных выставок, вчера была очередь в музей! Последний раз на моей памяти очереди в этом музее были в 80-х", – сказал Батвинов.

Сам Алексаднр Ройтбурд заверил, что ни разу не видел, чтобы столько людей собрались вместе не из-за политики, тарифов или неотложных потребностей современности, а из-за культуры.

"Это стихийный "культурный майдан"! Это не о Ройтбурде, не об одесском музее, это о том, в каком обществе мы хотим жить. Хотим ли мы жить в "совке", или мы стремимся к европейской цивилизации, хотим ли мы, чтобы нами руководили коррумпированные депутаты, или мы хотим решать свою судьбу сами. Нет, это не панство меня уволило. Это был нарыв, он вскрылся. Некоторые вещи стали очевидными не только культурным одесситам, но и всей Украине. Это нелепое голосование обнажило проблемы, а нам их решать. Дело не во мне, как в личности, а дело в нашем достоинстве. Как Майдан был Революцией Достоинства, так и сюда пришли люди, которые почувствовали: все, что происходит в стенах государственного учреждения является унизительным для свободного человека", – сказал Ройтбурд.



Андрей Садовый, мэр Львова / Фото Екатерины Петренко, 24 канал

Протест против увольнения Ройбурда поддержал также мэр Львова Андрей Садовый. По его мнению, этот митинг имел самый высокий уровень IQ, потому что здесь собралась вся мыслящая Одесса.

Большая задача – быть голым нервом и будить Одессу. Очень хочу, чтобы Одесса поднялась, и мы увидели город, который в Украине является номером один по потенциалу. Я убежден, что этого святого мужчину трогать не будут, а те, кто будут, – уйдут, и о них забудут,

– сказал Садовый.

Поддержать Ройтбурда также пришел экс-губернатор Одесской ОГА Михеил Саакашвили.

"Эти бандерлоги захватили власть в городе и в области, они уничтожают не только Ройтбурда, они уничтожили "Аркадию", уничтожают Французский бульвар и исторические здания. Здесь происходит выдавливание одесситов из города. Если не действовать, то Одессы через 3-5 лет не будет. А Одесса – это большой мировой бренд, который должен оставаться центром культуры", – подытожил Саакашвили.



Экс-сгубернатор Одесской ОГА Михеил Саакашвили / Фото Екатерины Петренко, 24 канал

Сегодня около полутора тысяч одесситов подписали обращение в поддержку уволенного художника. Как сообщают организаторы митинга, они планируют сбор подписей под обращением к мэру, депутатам и главе Одесской ОГА и создание петиции на сайте Президента Украины, чтобы вернуть Ройтбурда в кресло руководителя Одесского художественного музея.

Смотрите фото 24 канала (Екатерины Петренко) с митинга одесситов в поддержку Ройтбурда:

Что изменилось в Художественном музее при директорстве Ройтбурда?

Музей заработал на билетах за период с января по июль 2019 года 1 миллион 86 тысяч 239 гривен. Для примера, за целый 2017 год эта сумма составила 742 тысячи.

Еще музей выиграл 7 грантов. Начал несколько меценатских программ. В музее провели полную сверку фондов специальной комиссией. Приобрели 34 рамы, которые достойны картин музея. Приобрели 51 стекло для картин, чтобы защищать работы и упрощать их созерцание. Восстановили Серебряковский зал, в котором потолок протекал последние 10 лет, и иконный зал. Ввели детскую программу музея – ее посетили 600 детей.

Провели Museum capm – летние занятия для детей в музее. 120 детей посетили 160 занятий за 2 летних месяца. Музей получил более 25 тысяч гривен за участие детей в мероприятиях. Отреставрировали 3 больших картины за деньги меценатов. Сделали один день в месяц бесплатным. В среднем в такой день в музей приходит 1000 человек.

Еще фото с митинга 7 сентября (Екатерина Петренко, 24 канал):

Пополнили коллекцию музея новыми экспонатами стоимостью в 6 миллионов гривен. Провели лекции и выступления известных спикеров: Дмитрия Быкова, Марата Гельмана, Сергея Жадана, Андрея Орлова, Андрея Федорова, Бориса Херсонского, Бориса Бурды и многих других. Приобрели билетный принтер. Провели персональные выставки Влады Ралко, Владимира Наумца, а также выставки "Спецфонд", Terrible Kissers, "Эксгумация", "Тарасова коллекция в воображаемом музее", "Нонконформисты – музейный формат", "Моя кожа – мое дело" Марии Куликовской.



"Ро наш Бро": фото с митинга / Екатерина Петренко, 24 канал

Провели конференцию "Музей: концепция открытости", на которую приехали 89 выдающихся представителей музейного сообщества из 16 городов Украины и один спикер из Германии. Таким образом Одесский художественный музей становится базой для обучения профессионального сообщества страны.

Обеспечили музей современным техническим оборудованием: ноутбуками, колонками, микшерным пультом, проекторами, экранами, климатическим оборудованием, а также заменили советские стулья сотрудников удобными офисными креслами. Обустроили два зала фондохранилища оборудованием для экспонатов декоративно-прикладного искусства. Начали курсы украинского и английского языка для сотрудников музея.



Одесситы поддержали художника Александра Ройтбурда / Фото Екатерины Петренко, 24 канал

Сделали страницы музея в социальных сетях интересными. Обустроили реставрационную мастерскую. Средства на это получили через субвенцию из областного бюджета и собрали с помощью краудфандинговой платформы "Мой город". Разработали новый сайт музея – www.ofam.org.ua. Стали партнерами Одесского международного кинофестиваля, Odessa Classic и литературного фестиваля "Без границ". Открыли реставрационную мастерскую.