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      В Одессе уволили руководителя художественного музея: люди вышли на протесты

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      Тысячи людей собрались в поддержку уволенного с должности руководителя Художественного музея Александра Ройтбурда. Напомним, решение об увольнении приняли депутаты Областного совета. Они утверждают, что якобы Ройтбурд игнорировал их запросы и недобросовестно выполнял бумажную работу.

      Реакция общественности не замедлила – под стенами Одесской ОГА собрались неравнодушные. Депутаты, музыканты, художники и простые одесситы вышли под стены учреждения, чтобы поддержать Александра Ройтбурда.

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      Активист отметил, что Ройтбурд много сделал для музея. Поддержать всемирно известного художника приехал и мэр Львова Андрей Садовый.

      Не быть здесь не возможно, потому что здесь сегодня мыслящая Одесса, которая нуждается в поддержке и таком, знаете, определенном пуше: "Вы лучшие, вы прорветесь". Ройтбурд это человек, у которого Божий дар, это такой голый нерв, задача которого будить Одессу, из той спячки. Я убежден, что все удастся,
      – подчеркнул Садовый.

      Когда художник занял должность, в музее царил хаос. В выставочных залах протекали крыши, дождевая вода разрушала шедевры выдающихся художников.


      Александр Ройтбурд

      Организатор митинга Елена Филимонова отметила, что благодаря Александру музей наконец начали ремонтировать: обновили залы, спасли картины. И это все – только 10% из того, что он делал, убеждает Филимонова.

      За эти полтора года музей, о котором вообще никто не знал, стал одним из лучших и самых популярных городских локаций,
      – подчеркнула организатор.

      Сам Ройтбурд не ожидал, что сегодня соберется столько людей. Он поблагодарил всех за поддержку и еще раз подчеркнул – за музей будет бороться до последнего.


      Одесситы митингуют / Фото Катерины Петренко, 24 канал

      "Это вне правового поля, процедуры и какого-то здравого смысла. Если несколько необразованных, ограниченных людей решают судьбу города и судьбу нашей страны – это дело нашего достоинства, мы должны за это бороться", – заявил экс-руководитель Одесского художественного музея.

      В целом конфликт с местной ОГА у художника продолжается уже давно. Еще в 2017 году, когда он выиграл конкурс на должность директора – областные депутаты, в основном представители "Оппозиционного блока", не поддержали его кандидатуру. Тогда в ситуацию вмешался глава ОГА Максим Степанов и в конце концов назначил Ройтбурда на должность. После депутаты трижды пытались его снять и вот на последней сессии таки добились своего.

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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