В Одессе уже начинается пляжный сезон: какая же ситуация с арендой жилья

Туристы приехали проверить температуру моря на выходных, а продавцы экскурсий и креветок уже на низком старте массовых продаж.

Одесса – жемчужина у моря, как ее любят называть местные.

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Ежегодно на отдых сюда приезжают несколько миллионов туристов. Одни едут купаться и загорать, а другие – смотреть архитектуру и ездить на экскурсии.

Мне очень нравится архитектура, она просто какая-то волшебная. Я не могу даже описать, какое все старинное, такое красивое,

– сказала туристка из Киева Ирина.

В этом году пляжный город ожидает более двух с половиной миллионов гостей. А вариантов посуточной аренды в Одессе хватает, от 300-400 грн. Однако, когда начинаешь бронировать – оказывается, что все они заняты, а свободные только от 1000-1200 в сутки.



За 1000 гривен можно снять двухкомнатную квартиру почти в центре города. Однако дорого, не означает уютно. И совсем не защищает от прожженного дивана или подтопленного потолка. И жилье – это только один базовый расход. К этому еще 500 или 1000 гривен на человека – еда в выходные.

Мне кажется здесь клево отдыхать, когда не вся Украина здесь отдыхает летом. Может как раз в межсезонье, как раз сейчас здесь именно хорошо и именно выгодно,

– ответил турист Оскар.

Что касается других расходов, то большинство пляжей бесплатные, а шезлонги и зонты уже разложены здесь в ожидании гостей. Экскурсии по городу и по морю в среднем стоят 250 гривен с человека, а набор простых сувениров обойдется максимум в несколько сотен гривен.