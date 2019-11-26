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      В Одессе скрытая камера снимала гинекологические процедуры – видео продавали на порносайтах

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      В одесском онкодиспансере гинекологические процедуры снимали на камеру / unsplash.com

      Больше года в кабинете УЗИ в Одесском онкодиспансере процедуры фиксировала скрытая камера. Видео с нее продавали через интернет за границу.

      Согласно материалам постановления Киевского районного суда Одессы, тайную съемку проводили с начала 2018 года по апрель 2019-го.

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      Одна из пациенток подала заявление в полицию, увидев видео с собой на порнографическом сайте. О наличии камеры и фиксировании процедур ее не предупреждали.

      Выяснилось, что кадры с гинекологического кабинета за деньги продавали через интернет за границу.

      Правоохранители провели обыски у самого врача и еще одного человека, причастного к распространению видео. Были найдены флешки, жесткие диски с видео, снятыми скрытой камерой. На них наложен арест, возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и распространении порнографии.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Порно Новости Одессы
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