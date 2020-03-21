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      В крупнейшем ТРЦ Одессы City Center произошел пожар : фото, видео

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      В Одессе в крупнейшем торговом центре города City Center, который расположен на проспекте Небесной Сотни, произошел пожар. Спасателям удалось оперативно потушить огонь, пострадавших нет.

      По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже торгового центра, пишет местное издание "Думская". 

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      Всех работников и посетителей ТРЦ эвакуировали. По состоянию на 20 часов пожарным удалось потушить пожар. К счастью, жертв и пострадавших нет.

      Генеральный директор City Center Андрей Халахур рассказал, что возгорание произошло в операторской кинотеатра. Огонь потушили собственной автоматической системой пожаротушения.

      Сейчас спасатели проверяют помещение на наличие скрытых очагов. В ТРЦ уже 4 дня не работают магазины, кроме продуктового "Сильпо", аптеки и банка "Восток". К счастью, никто в результате происшествия не пострадал,
      – отметил Халахур.

      В Одессе загорелся крупнейший торгово-развлекательный центр: фото

       

      Пожар в Одессе в City Center: видео

       

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      Теги: ГСЧС Новости Одессы Пожар Новости Украины
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