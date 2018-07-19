В Одессе в квартире пол обвалился в подвал: шокирующее фото

В Одессе в квартире пол рухнул в подвал / Фото пресс-службы ГСЧС

В Одессе в одноэтажном жилом доме по улице Черноморского казачества квартира провалилась в подвал. Погибших и пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину обвала.