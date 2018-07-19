В Одессе в квартире пол обвалился в подвал: шокирующее фото
В Одессе в одноэтажном жилом доме по улице Черноморского казачества квартира провалилась в подвал. Погибших и пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину обвала.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
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19 июля в 11:18 на место вызова прибыли спасатели и установили, что в двухкомнатной квартире одноэтажного жилого дома произошло обрушение пола в подвальное помещение,
– говорится в сообщении спасателей.
Фото с мечта события
Источник: 24 Канал
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