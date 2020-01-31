В Одессе в море вышел будущий корабль ВМС Украины: мощные фото

В четверг, 30 января, в городе Одессе вышел в море будущий корабль Военно-морских сил ВСУ. Он должен пройти часть заводских ходовых испытаний.

Корабль был заложен на заводе "Кузница на Рыбацкой" и спущен на воду еще в апреле 2019 года, сообщают Военно-морские силы.

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Сейчас корабль дооборудуют на предприятии "Судоверфь Украина". В Одессе представители завода вместе с экипажем осуществляли проверку качества работы механизмов и агрегатов корабля.

Заместитель генерального директора по производству завода "Кузница на Рыбацкой" Александр Вишневецкий заверил, что корабль выполнил поставленные задачи согласно запланированной программе. Все мероприятия испытаний проведены.

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