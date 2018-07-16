В Одессе в отеле нашли мертвыми двух туристов из Эстонии

В Одессе в одном из номеров мини-отеля на улице Генуэзской нашли мертвыми двух граждан Эстонии, которые прилетели в город 14 июля.

Об этом сообщил советник главы Нацполиции Руслан Форостяк, передает "Укринформ".

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Двух эстонских туристов в возрасте 29 и 30 лет нашли в номере отеля мертвыми. Однако во время их осмотра не обнаружено признаков насильственной смерти. Третьего гостя из страны Балтии госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики поставили диагноз "отравление наркотическим веществом", борются за его жизнь,

– рассказал полицейский.

По его словам, в номере, где жили мужчины, также обнаружили несколько бутылок спиртных напитков и пакетик с кристаллическим веществом белого цвета.

Полиция начала уголовное производство по признакам статьи 115 (с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины, предполагая возможность передозировки наркотиками у жильцов отеля.

Однако, Форостяк добавил, что следователи ждут результатов ряда экспертиз и не исключают умышленного убийства туристов, прилетевших из Эстонии.