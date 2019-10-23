В Одессе водитель тяжело ранил ножом пешехода: видео

В Одессе правоохранители поймали злоумышленника, который двигался на красный свет и не остановился, когда дорогу переходили люди.

По информации полиции Одесской области, один из пешеходов едва не оказался под колесами мопеда. Впоследствии между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку.

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В результате водитель двухколесного ранил прохожего ножом, бросил на дороге и уехал. 29-летнего пострадавшего доставили в больницу с порезами грудной клетки и живота в тяжелом состоянии.

Известно, что злоумышленником оказался ранее судимый за тяжкое преступление одессит.