В Одессе водитель тяжело ранил ножом пешехода: видео
В Одессе правоохранители поймали злоумышленника, который двигался на красный свет и не остановился, когда дорогу переходили люди.
По информации полиции Одесской области, один из пешеходов едва не оказался под колесами мопеда. Впоследствии между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку.
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В результате водитель двухколесного ранил прохожего ножом, бросил на дороге и уехал. 29-летнего пострадавшего доставили в больницу с порезами грудной клетки и живота в тяжелом состоянии.
Известно, что злоумышленником оказался ранее судимый за тяжкое преступление одессит.
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