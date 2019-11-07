В Одессе водитель выбросил пассажира, который потерял сознание в маршрутке

В Одессе водитель маршрутки вынес из салона пассажира, который потерял сознание посреди поездки. Мужчину без сознания так и оставили лежать просто на улице, даже не вызвав скорой.

Инцидент произошел вечером среды, 6 ноября, на Александровском проспекте, сообщает"Думская".

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Очевидцы рассказали, что вынести из салона мужчину, который потерял сознание, водителю маршрутки помогли его коллеги, управляющие другими автобусами. Все произошло на конечной остановке маршрута №150.

Кроме того, свидетели отметили, что от мужчины не было слышно запаха алкоголя и он был вполне прилично одет. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая и забрала пострадавшего.

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