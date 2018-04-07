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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Одессе воссоздали предпасхальные библейские события

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Окунуться в атмосферу древнего Иерусалима предложили одесситам и гостям города. Здесь уже второй год подряд устраивают Пасхальную реконструкцию.

Участники воссоздали фигуры Христа, Понтия Пилата, римских легионеров. Чтобы люди лучше осознали тогдашние события и величие праздника Христова Воскресения.

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В реконструкции принимают участие 60 главных персонажей и еще столько же второстепенных. Личность Христа изображают два персонажа, до суда и в последние минуты жизни.

Реконструкцию на Дерибасовской проводят уже второй год подряд. Действо собирает тысячи зрителей.

Очень здорово, такая благодать, когда в центре можно заявить о Боге и показать сюжет из Библии, который является основой христианства,
– сказал зритель Олег Мовчан.

Теги: Новости Одессы История Пасха Новости Украины
Источник: 24 Канал
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