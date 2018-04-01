В Одессе возле АЗС вспыхнул крупный пожар: видео
Вечером 1 апреля в Одессе в складском помещении одного из предприятий произошел пожар.
Об этом сообщает местное издание "Пушкинская" со ссылкой на очевидцев.
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Отмечается, что возгорание произошло в помещении на Николаевской дороге, 217.
"Рядом с горящим зданием располагается АЗС. На месте пожара работают несколько пожарных бригад", – добавляют журналисты.
Кроме того, издание опубликовало видео пожара.
Крупный пожар возле АЗС в Одессе: видео
Источник: 24 Канал
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