В Одессе возле пляжа случилось чрезвычайное происшествие

Вблизи пляжа "Ланжерон" в Одессе авто без водителя скатилось со склона и наехало на трех женщин.

Происшествие случилось вечером 9 июня, сообщает "Думская".

"Услышали сильный хлопок и крики, три женщины оказались под колесами"Короллы". Она еще и не остановилась, а тянула их по асфальту", – рассказал очевидец Святослав Лаврусенко.

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Он отметил, что был с другом в нескольких метрах от места происшествия и сразу побежали останавливать машину.

"Остановили, подбежали еще люди и начали помогать поднимать, чтобы вытащить женщин. Одна девушка в очень тяжелом состоянии. Скорая ехала минут 20-30", – рассказал Лаврусенко.

В полиции отметили, что на место выезжал следователь, оформивший материалы ДТП. За медицинской помощью обратились три человека.