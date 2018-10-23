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      В Одессе вспыхнул пожар на стадионе "Черноморец": очевидцы заявили о взрывах

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      Возгорание на стадионе "Черноморец" в Одессе
      Возгорание на стадионе "Черноморец" в Одессе / Думская

      Во вторник вечером, 23 октября, в Одессе вспыхнул пожар на стадионе "Черноморец". Об этом сначала сообщали пользователи соцсетей, однако информацию подтвердили чрезвычайники.

      Об этом пишет "Думская".

      На место инцидента отправились около 7 пожарных расчетов. Огня не видно, однако слышен запах дыма. Людей из здания эвакуировано.

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      Пожежа Одеса Чорноморець Цитрус прокат
      Пожарные машины возле стадиона "Черноморец" в Одессе

      Впоследствии стало известно, что пожар произошел в одном из помещений бизнес-центра. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы. Вероятно, очаг пожара – в офисе "Цитрус Прокат", а взрываться могли аккумуляторы от различных устройств.

      В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям впоследствии сообщили, что пожар локализован, а горело офисное помещение.

      Охрана бизнес-центра от комментариев отказалась. Однако один из сотрудников центра сообщил, что возгорание действительно произошло в "Цитрус прокате". Причиной пожара стало то, что на складе взорвались гироскутеры.

      PR-директор компании "Цитрус" Юлия Дробышева позже сказала, что пожар произошел в помещении, которое арендует компания.

      "Было задымление. Жертв и пострадавших нет. О точных причинах говорить рано – дождемся результатов экспертизы", – добавила Дробышева.

      Смотрите видео о пожаре на стадионе "Черноморец" в Одессе:

       

      Теги: Новости Украины Спорт Футбол Чрезвычайное происшествие ГСЧС Пожар Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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