В Одессе встретили моряков, которые 14 месяцев провели в греческом плену

Долгожданная встреча в Одессе – 12 украинских моряков вернулись домой из Греции. Судно Mekong Spirit арестовали еще в мае прошлого года. Греческая полиция обвинила экипаж в незаконной перевозке оружия.

Хотя документы на промышленную взрывчатку, детонаторы и патроны к оружию, которые обнаружили при обыске, были оформлены надлежащим образом.

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14 месяцев команда находилась в аресте в греческом порту Лавре. Экипаж обвинили в контрабанде оружия и задержали по решению суда. Связь с моряками держали всеми возможными способами.

И по Skype разговаривали, и по Viber, которые только есть возможные у нас сейчас соцсети, Instagram и Facebook. И раз в день, и несколько раз в день. Общение было постоянно, поддержка была постоянно всех ребят,

– сказала Наталья Комановская, которая встречала брата Стаса.

После долгих месяцев ожидания с помощью адвокатов и многочисленных переговоров с консулами, двенадцать из шеснадцати моряков удалось освободить и вернуть в Украину. После четырех перелетов, их измученных и счастливых встречают родственники и близкие.

Судебная волокита по делу судна Mekong Spirit еще продолжается в греческом суде. Поэтому некоторые ограничения у моряков остаются даже на Родине.

Ежемесячно в первые пять дней приходить отмечаться, да и не оставлять Украину, без возможности выехать куда-то,

– сказал помощник судна Mekong Spirit Дмитрий Адаменко.

В Греческом порту еще остался капитан и трое членов экипажа. Они сотрудничали с греческим адвокатом, который пока не смог добиться возвращения ребят домой. Но правозащитник, который помогал двенадцати освобожденным, уверен, что моряков должны отпустить

"Я в любом случае надеюсь на то, что все вернутся домой. Потому что те обвинения, которые были предъявлены в Греческом суде, они необоснованны. Мы считаем, что греческий суд должен оправдать как капитана, так и других ребят, которые там остались", – сказал адвокат Евгений Сукачев.