В Одессе за 2 дня выпала двухмесячная норма осадков: есть первая жертва непогоды – фото 18+

Непрерывный мощный дождь в Одессе стал результатом того, что в городе за 2 дня выпала двухмесячная норма осадков. Кроме того, город утопает в ливневых стоках. Дождевые потоки разнесли по улицам города горы мусора, грязи и камней. А вот на юге Одесской области селевой поток убил человека.

Стихия унесла жизни жителя села Молога, что в Белгород-Днестровском районе. Трагедия случилась на территории садового кооператива, где мужчина работал сварщиком. Он не успел спастись от мощного селевого потока и утонул, передает "Новостной портал Бессарабии".

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Дело в том, что в соседнем селе прорвало дамбу, и большие потоки смывали все на своем пути. Высота воды достигала 1,5 метра.



Мужчину нашли утром 4 августа / фото "Новостной портал Бессарабии"

В самой Одессе высота воды на затопленных улицах иногда доставала до бамперов автомобилей. Пешеходы вынуждены переходить потоки воды вброд по колено в воде.

Аномальное количество осадков выпало в Одессе за прошедшие сутки. С 3 по 4 августа 2019 года в Одессе выпала двухмесячная норма осадков,

– сообщает пресс-служба ГСЧС.

А вот днем 4 августа ураган сдул громоздкие металлические конструкции прямо на припаркованные рядом авто, повреждения получили 14 машин.



Из-за непогоды в Одессе упала металлическая конструкция, она повредила более десятка авто / фото "Думская"

Не менее пострадал и известный пляж "Аркадия". Потоком воды там вымыло огромную траншею, которая обнажила трубу, идущую из аквапарка.



Непогода вырыла огромную траншею на пляже и обнажила сточную трубу / фото "Думская"

Кроме того, на территории пляжа разорвало двухметровый ливневый коллектор – из него бил фонтан грязи.

Муниципальный пляж не пострадал от потоков воды, но его полностью забросало водорослями.



Один из одесских пляжей после непогоды / фото "Думская"

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