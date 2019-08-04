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      В Одессе за 2 дня выпала двухмесячная норма осадков: есть первая жертва непогоды – фото 18+

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      Большая вода в Одессе
      Большая вода в Одессе / Думская

      Непрерывный мощный дождь в Одессе стал результатом того, что в городе за 2 дня выпала двухмесячная норма осадков. Кроме того, город утопает в ливневых стоках. Дождевые потоки разнесли по улицам города горы мусора, грязи и камней. А вот на юге Одесской области селевой поток убил человека.

      Стихия унесла жизни жителя села Молога, что в Белгород-Днестровском районе. Трагедия случилась на территории садового кооператива, где мужчина работал сварщиком. Он не успел спастись от мощного селевого потока и утонул, передает "Новостной портал Бессарабии".

      Актуально: Мощная непогода накрыла Днепр и Запорожье: вырваны деревья, затоплены улицы – фото и видео

      Дело в том, что в соседнем селе прорвало дамбу, и большие потоки смывали все на своем пути. Высота воды достигала 1,5 метра.

      жертва негода Одещина
      Мужчину нашли утром 4 августа / фото "Новостной портал Бессарабии"

      В самой Одессе высота воды на затопленных улицах иногда доставала до бамперов автомобилей. Пешеходы вынуждены переходить потоки воды вброд по колено в воде.

      Аномальное количество осадков выпало в Одессе за прошедшие сутки. С 3 по 4 августа 2019 года в Одессе выпала двухмесячная норма осадков,
      – сообщает пресс-служба ГСЧС.

      А вот днем 4 августа ураган сдул громоздкие металлические конструкции прямо на припаркованные рядом авто, повреждения получили 14 машин.

      негода Одеса
      Из-за непогоды в Одессе упала металлическая конструкция, она повредила более десятка авто / фото "Думская"

      Не менее пострадал и известный пляж "Аркадия". Потоком воды там вымыло огромную траншею, которая обнажила трубу, идущую из аквапарка.

      пляж Одеса негода
      Непогода вырыла огромную траншею на пляже и обнажила сточную трубу / фото "Думская"

      Кроме того, на территории пляжа разорвало двухметровый ливневый коллектор – из него бил фонтан грязи.

      Муниципальный пляж не пострадал от потоков воды, но его полностью забросало водорослями.

      негода Одеса пляж
      Один из одесских пляжей после непогоды / фото "Думская"

      Смотрите видео корреспондента 24 канала:

       

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      Теги: Новости Украины Жертвы Непогода в Украине Новости Одессы
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