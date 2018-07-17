В Одессе задержали двух заключённых, сбежавших из колонии утром

Вечером во вторник, 17 июля, в Одессе задержали двух заключенных, которые утром сбежали из колонии общего режима №51.

Об этом сообщил советник главы полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что беглецов было трое. Сейчас по третьему заключенного еще продолжаются оперативно розыскные мероприятия в которы задействованы почти все подразделения МВД области.

Двух беглецов из группы, которая сегодня совершила побег из исправительного учреждения в г. Одесса только что задержали в Малиновском районе города,

– написал Форостяк.

Напомним, в Одессе около 4 часов утра 17 июля с колонии сбежали трое заключенных. Двое злоумышленников отбывали наказание за незаконное проникновение и кражи, а третий – за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних.