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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Одессе задержали двух заключённых, сбежавших из колонии утром

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Третьего беглеца до сих пор разыскивает полиция
Третьего беглеца до сих пор разыскивает полиция / politeka.net

Вечером во вторник, 17 июля, в Одессе задержали двух заключенных, которые утром сбежали из колонии общего режима №51.

Об этом сообщил советник главы полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что беглецов было трое. Сейчас по третьему заключенного еще продолжаются оперативно розыскные мероприятия в которы задействованы почти все подразделения МВД области.

Двух беглецов из группы, которая сегодня совершила побег из исправительного учреждения в г. Одесса только что задержали в Малиновском районе города,
– написал Форостяк.

Напомним, в Одессе около 4 часов утра 17 июля с колонии сбежали трое заключенных. Двое злоумышленников отбывали наказание за незаконное проникновение и кражи, а третий – за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних.

Теги: Новости Украины Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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