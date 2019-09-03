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      В Одессе задержали иностранца, который расстрелял авто и ограбил отделение "Новой почты"

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      Вооруженный ружьем мужчина на трассе "Киев-Одесса" обстрелял авто "Mitsubishi Pajero", а через несколько часов совершил разбойное нападение на почтовое отделение в селе Нерубайское.

      Нацполиция Одесской сообщила, что злоумышленник увидев на обочине дороги "Киев-Одесса" припаркованный внедорожник, сделал по нему несколько выстрелов из ружья. Водитель, находившийся внутри авто получил ранения в результате нападения, однако быстро скрылся с места.

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      В тот же день в селе Нерубайское злоумышленник совершил разбойное нападение на отделение "Новой почты". Угрожая работнику и осуществив выстрел в потолок из ружья, он забрал из кассы более 10 тысяч гривен и скрылся в неизвестном направлении.

      Впоследствии полиции удалось обнаружить и задержать злоумышленника. Им оказался 39-летний иностранец, который временно проживал в Одессе.

      Правоохранители сообщили мужчине о подозрении за покушение на умышленное убийство. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Кроме того, решается вопрос о предъявлении злоумышленнику подозрения за разбой.

      Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления, – до пятнадцати лет лишения свободы.

      Сейчас в полиции также проверяют мужчину на возможную причастность к другим преступлениям совершенных в регионе.

      К слову 1 сентября в Киеве правоохранители совместно с членами "Автопатруль Майдан" задержали гражданина Киргизии на стоянке одного из супермаркетов. В его сумке полицейские обнаружили три гранаты с запалами, а также пистолет и две полные обоймы патронов к нему.

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      Теги: Криминальные новости Новости Украины Новая почта Оружие Новости Одессы Полиция
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