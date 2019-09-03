Вооруженный ружьем мужчина на трассе "Киев-Одесса" обстрелял авто "Mitsubishi Pajero", а через несколько часов совершил разбойное нападение на почтовое отделение в селе Нерубайское.

Нацполиция Одесской сообщила, что злоумышленник увидев на обочине дороги "Киев-Одесса" припаркованный внедорожник, сделал по нему несколько выстрелов из ружья. Водитель, находившийся внутри авто получил ранения в результате нападения, однако быстро скрылся с места.

Читайте также: Совладельцу гостиницы "Токио Стар" сообщили о подозрении, но он скрывается от следствия

В тот же день в селе Нерубайское злоумышленник совершил разбойное нападение на отделение "Новой почты". Угрожая работнику и осуществив выстрел в потолок из ружья, он забрал из кассы более 10 тысяч гривен и скрылся в неизвестном направлении.

Впоследствии полиции удалось обнаружить и задержать злоумышленника. Им оказался 39-летний иностранец, который временно проживал в Одессе.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении за покушение на умышленное убийство. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Кроме того, решается вопрос о предъявлении злоумышленнику подозрения за разбой.

Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления, – до пятнадцати лет лишения свободы.

Сейчас в полиции также проверяют мужчину на возможную причастность к другим преступлениям совершенных в регионе.

К слову 1 сентября в Киеве правоохранители совместно с членами "Автопатруль Майдан" задержали гражданина Киргизии на стоянке одного из супермаркетов. В его сумке полицейские обнаружили три гранаты с запалами, а также пистолет и две полные обоймы патронов к нему.