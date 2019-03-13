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      В Одессе задержали компанию, которая ради развлечения стреляла по могилам

      42 Читати новину українською
      Всю компанию вандалов задержали
      Всю компанию вандалов задержали / Нацполиция

      Шестеро друзей – трое мужчин и трое женщин – не нашли лучшего развлечения, чем приехать на кладбище и пострелять по могилам. А также воровать цветы с кладбища.

      Инцидент произошел на Западном кладбище в Одессе. Очевидцы такого возмутительного поведения сразу вызвали полицию.

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      Компания приехала на легковушке ВАЗ. Сначала стреляли по могилам, а потом собрали цветы и бросили в багажник – вероятно, на продажу. Когда прибыли правоохранители, то всех причастных к инциденту задержали, а пистолет изъяли и направили на экспертизу.

      Сейчас выясняют, причастна ли компания к аналогичным преступлениям.

       

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Полиция Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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