В Одессе задержали компанию, которая ради развлечения стреляла по могилам
Шестеро друзей – трое мужчин и трое женщин – не нашли лучшего развлечения, чем приехать на кладбище и пострелять по могилам. А также воровать цветы с кладбища.
Инцидент произошел на Западном кладбище в Одессе. Очевидцы такого возмутительного поведения сразу вызвали полицию.
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Компания приехала на легковушке ВАЗ. Сначала стреляли по могилам, а потом собрали цветы и бросили в багажник – вероятно, на продажу. Когда прибыли правоохранители, то всех причастных к инциденту задержали, а пистолет изъяли и направили на экспертизу.
Сейчас выясняют, причастна ли компания к аналогичным преступлениям.
Источник: 24 Канал
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