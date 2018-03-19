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В Одессе задержали международного телефонного оператора, который сотрудничал с ФСБ России

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В Одессе задержали международного телефонного оператора, который сотрудничал с ФСБ России
В Одессе задержали международного телефонного оператора, который сотрудничал с ФСБ России / Фото пресс-службы СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Одессе международного оператора телефонной связи на сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Владелец компании, который является гражданином РФ, дал указание работникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганщины в сети российских операторов мобильной связи. Для этого был задействован специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс,
— сообщают в СБУ.

Через этот незаконный канал связи боевики "ЛНР" свободно общались между собой и российскими кураторами. Спецслужбы РФ получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, которые пользовались "услугами" этого оператора.

Правоохранители изъяли специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более полумиллиона гривен, которое использовалось для незаконной маршрутизации трафика, а также переписку и документы, подтверждающие предоставление услуг телефонной связи представителям террористической организации "ЛНР" и сотрудничество с ФСБ РФ.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины гражданину России объявлено о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе ФСБ Новости Одессы СБУ
Источник: 24 Канал
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