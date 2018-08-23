В Одессе задержали нападавших, которые хотели раздавить грузовиком двух активистов
В Одессе правоохранители задержали нападавших, которые протаранили грузовиком ГАЗ машину лидеров одесской организации "Народного руха Украины" Михаила Кузаконя и Григория Козьмы.
Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Twitter.
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"Сегодня в Одессе задержали злоумышленников, которые пытались совершить убийство активистов. 2 августа этого года злоумышленники организовали наезд грузовика на автомобиль, в котором находились Григорий Козьма и Михаил Кузаконь", – говорится в сообщении Князева.
Напомним, 2 августа, в Одессе совершили покушение на активистов. На автомобиль, в котором находился представитель "Народного руха Украины" Григорий Козьма, который ждал своего товарища Михаила Кузаконя, наехал грузовик. Сначала правоохранители хотели квалифицировать это нападение как ДТП, но все же переквалифицировали в покушение на убийство.