В Одессе задержали нападавших, которые хотели раздавить грузовиком двух активистов

В Одессе правоохранители задержали нападавших, которые протаранили грузовиком ГАЗ машину лидеров одесской организации "Народного руха Украины" Михаила Кузаконя и Григория Козьмы.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Twitter.

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"Сегодня в Одессе задержали злоумышленников, которые пытались совершить убийство активистов. 2 августа этого года злоумышленники организовали наезд грузовика на автомобиль, в котором находились Григорий Козьма и Михаил Кузаконь", – говорится в сообщении Князева.

Дякую кримінальній поліції за серію розкритих злочинів. Сьогодні в Одесі затримали зловмисників, які намагалися скоїти убивство активістів. 2 серпня цього року зловмисники організували наїзд вантажівки на авто, у якому перебували Григорій Козьма та Михайло Кузаконь. pic.twitter.com/vxoNi72I2y — Сергій Князєв (@knyazevsergii) 23 серпня 2018 р.

Напомним, 2 августа, в Одессе совершили покушение на активистов. На автомобиль, в котором находился представитель "Народного руха Украины" Григорий Козьма, который ждал своего товарища Михаила Кузаконя, наехал грузовик. Сначала правоохранители хотели квалифицировать это нападение как ДТП, но все же переквалифицировали в покушение на убийство.