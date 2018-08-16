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В Одессе задержали подполковника за попытку пронести наркотики в СИЗО

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Подполковника задержали за попытку пронести наркотики в СИЗО
Подполковника задержали за попытку пронести наркотики в СИЗО / mayu-pravo.com

В режимную зону Одесского следственного изолятора подполковник внутренней службы планировал пронести крупную партию наркотиков.

Об этом информировал 368.media.

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О действиях подполковника сообщил и. о. начальника администрации уголовно-исполнительной службы Владимир Мелюхов.

Найденная партия наркотиков

Известно, что его задержали утром, в четверг, 16 августа. Офицер пытался пронести партию наркотических веществ в СИЗО, расположенный Люстдорфской дороге, 11.

Видимо, рассчитывал на то, что он самый сообразительный. Но оперативные работники Одесской учреждения исполнения наказаний оказались сообразительнее,
– отметил Мелюхов.

Задержанному офицеру еще не предъявили уведомление о подозрении.

Задержанный подполковник

Теги: Новости Украины Полиция Наркотики СІЗО Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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