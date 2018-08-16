В Одессе задержали подполковника за попытку пронести наркотики в СИЗО

В режимную зону Одесского следственного изолятора подполковник внутренней службы планировал пронести крупную партию наркотиков.

Об этом информировал 368.media. Читайте также: Во Львове сообщили о минировании четырех фитнес-клубов О действиях подполковника сообщил и. о. начальника администрации уголовно-исполнительной службы Владимир Мелюхов. Найденная партия наркотиков

Известно, что его задержали утром, в четверг, 16 августа. Офицер пытался пронести партию наркотических веществ в СИЗО, расположенный Люстдорфской дороге, 11.

Видимо, рассчитывал на то, что он самый сообразительный. Но оперативные работники Одесской учреждения исполнения наказаний оказались сообразительнее,

– отметил Мелюхов.

Задержанному офицеру еще не предъявили уведомление о подозрении.

Задержанный подполковник