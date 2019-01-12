В Одессе задержали пророссийского агитатора: в СБУ рассказали подробности

Правоохранители задержали жительницу Одессы, которая социальных сетях распространяла антиукраинскую пропаганду. Она как раз вернулась со своей очередной поездки в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также: СБУ задержала мужчину, который готовил теракты по сговору с ФСБ

Женщина регулярно размещала на страницах в социальных сетях информацию с призывами к изменению госграницы и конституционного строя Украины, а также материалы, которые популяризируют так называемые "ДНР" и "ЛНР".

В рамках открытого уголовного производства агитатору сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности,

– пояснили в СБУ.

Женщину задержали после возвращения с очередной поездки в Российскую Федерацию.