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В Одессе задержали вооруженную банду похитителей людей: преступники требовали 200 000 долларов

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Изъятое во время обыска оружие
Изъятое во время обыска оружие

В Одессе задержали членов вооруженной банды, которая специализировалась на похищении людей с целью вымогательства за их освобождение выкупа в особо крупных размерах.

Детали этого дела рассказал первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин. По его словам, банда была создана по этническому признаку –в ее состав входили выходцы из Кавказского региона.

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Один из задержанных подозреваемых​

"В частности, установлен факт похищения в ноябре 2017 года жителя Одессы, за освобождение которого преступники требовали у его родных 200 тысяч долларов", –рассказал Вячеслав Аброськин.

Благодаря действиям полиции области было установлено и задержано пять непосредственных исполнителей преступления. Было проведено более тридцати обысков по местам регистрации и фактического проживания подозреваемых, транспортных средств вышеуказанных лиц, а также мест содержания преступниками пострадавших. Во время обысков были обнаружены и изъяты вещественные доки по делу, транспортные средства и множество различного оружия: пулемет, автомат, пистолеты, гранаты и тому подобное.

Изъятое оружие​

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Четырем из задержанных суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Теги: Новости Украины Новости Одессы Вячеслав Аброськин Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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