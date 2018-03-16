В Одессе задержали вооруженную банду похитителей людей: преступники требовали 200 000 долларов

В Одессе задержали членов вооруженной банды, которая специализировалась на похищении людей с целью вымогательства за их освобождение выкупа в особо крупных размерах.

Детали этого дела рассказал первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин. По его словам, банда была создана по этническому признаку –в ее состав входили выходцы из Кавказского региона.

Читайте также: Спецоперация с привлечением 120 правоохранителей: спецслужбы разоблачили мощную банду

Один из задержанных подозреваемых​

"В частности, установлен факт похищения в ноябре 2017 года жителя Одессы, за освобождение которого преступники требовали у его родных 200 тысяч долларов", –рассказал Вячеслав Аброськин.

Благодаря действиям полиции области было установлено и задержано пять непосредственных исполнителей преступления. Было проведено более тридцати обысков по местам регистрации и фактического проживания подозреваемых, транспортных средств вышеуказанных лиц, а также мест содержания преступниками пострадавших. Во время обысков были обнаружены и изъяты вещественные доки по делу, транспортные средства и множество различного оружия: пулемет, автомат, пистолеты, гранаты и тому подобное.

Изъятое оружие​

Читайте также: На Житомирщине на максимальный срок осудили рецидивиста-педофила

Четырем из задержанных суд избрал меру пресечения в виде ареста.