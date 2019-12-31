В Одессе загадочно исчез американец: сбежал из гостиницы, где его беспокоили змеи и хомяки

Загадочная история случилась в Одессе с 50-летним американцем Майклом. Его разыскивает отец, именно он позвонил в полицию с просьбой разыскать его сына.

В ходе расследования правоохранителям удалось выяснить, что Майкл 25 декабря поселился в небольшом отеле на углу улицы Дерибасовской и Катериновской. Об этом со ссылкой на собственные источники в одесской полиции пишет "Думская".

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В гостинице он сразу начал жаловаться администрации, его беспокоят змеи и хомяки в его номере.

Мужчине дали ключи от другой комнаты, однако уже в ночь на 26 декабря американец разгромил ее, собрал личные вещи и покинул отель.

Больше его никто не видел, продолжаются поиски.