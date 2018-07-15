В Одессе "заминировали" торговый центр
Правоохранители Одессы в воскресенье, 15 июля, получили сообщение на линию "102" о минировании торгового центра "Новый привоз" на улице Пантелеймоновской.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.
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Отмечается, что на место происшествия были сразу отправлены взрывотехники, спасатели ГСЧС и кинологи.
В ходе проверки никаких взрывчатых веществ и устройств не было обнаружено.
Напомним, в результате взрыва в Лиманском районе Донецкой области пострадали двое жителей Краматорска. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Источник: 24 Канал
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