В Одессе "заминировали" торговый центр

Правоохранители Одессы в воскресенье, 15 июля, получили сообщение на линию "102" о минировании торгового центра "Новый привоз" на улице Пантелеймоновской.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

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Отмечается, что на место происшествия были сразу отправлены взрывотехники, спасатели ГСЧС и кинологи.

В ходе проверки никаких взрывчатых веществ и устройств не было обнаружено.

Напомним, в результате взрыва в Лиманском районе Донецкой области пострадали двое жителей Краматорска. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.