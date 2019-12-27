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      В Одессе заплатили 60 тысяч гривен за рекламу, которая собрала 16 лайков

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      За продвижение этого ролика в фейсбуке заплатили 60 тысяч гривен / youtube

      В декабре Одесский департамент культуры заплатил более 100 тысяч гривен за продвижение бренда города в интернете. Из них – 60 тысяч гривен за рекламу видео об Одессе в фейсбуке.

      Несмотря на такие суммы, реклама оказалась малоэффективной, считает местное медиа Думская.

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      На днях в ведомстве заключили два договора с частным предприятием "Вакантур" – победителем двух тендеров.

      За 60 тысяч гривен они опубликовали видео "Зима в Одессе" на странице международной организации "Дунайский центр влияния". На это время ролик набрал 16 предпочтений.



      За размещение этой публикации заплатили 60 тысяч гривен / Скриншот с фейсбука

      Также "Вакантур" получил 20 тысяч гривен из госбюджета за рекламу участия Одессы в международной туристической выставке "ITB ASIA 2019".

      А еще, 12 декабря Одесский департамент культуры заплатил 24 тысячи гривен физическому лицу-предпринимателю Владиславу Твердохлебу за продвижение и популяризацию Одессы на странице департамента "Visit Odessa" в фейсбуке. Только за редактирование ошибок в текстах, которые будет предоставлять департамент, заплатили 5 тысяч гривен из госбюджета.


      кошторис одеса тендер
      В смете четко видно, за какие услуги департамент заплатил 24 тысячи гривен / Скриншот с Prozorro

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики ProZorro Коррупция Новости Одессы
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