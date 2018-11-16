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      В Одессе затопило две улицы из-за аварии в канализации: видео уличных "озер"

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      В Одессе затопило две улицы из-за аварии в канализации
      В Одессе затопило две улицы из-за аварии в канализации / od-news.com

      Ночью 16 ноября в Одессе на улице Львовской и Иоганна Гена произошла авария – прорвало трубу, расположенную глубоко под землей в канализационном колодце.

      Об этом говорится на сайте "Kekc.news".

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      Вследствие низкого расположения улиц, их почти полностью залили сточные воды, поэтому там образовалось целое озеро.

      Видео на улице Львовской в Одессе

      На место аварии направили бригаду и ремонтников коммунального предприятия, что пыталась отвести сточные воды. Но давление сточных вод достаточно сильное, что затрудняет процесс ремонта.

      Когда будут установлены причины прорыва и ликвидирована сама авария – неизвестно. Однако жителей домов, которые расположены рядом, успокоили тем, что им можно не волноваться из-за отключения воды, ведь этот водопровод с канализацией не связан.

      Второй прорыв произошел на проезжей части на улице Иоганна Гена в Малиновском районе – сообщили очевидцы в соцсетях.

      Видео "озера" на улице Иоганна Гена в Одессе


      Напомним, в среду, 14 ноября, в Киеве возникла проблема: на территории жилого комплекса "Комфорт Таун" произошла авария на трубопроводе. Так, из-за прорыва трубы на улице Регенераторной водой залило огромную территорию жилого комплекса.

      Теги: Новости Украины коммунальные услуги Новости Одессы Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 канал
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