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      В Одессе женщина выпала из маршрутки на ходу – видео

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      Произошло это 19 ноября на улице Степной. Во время поворота автобуса с задних дверей прямо на проезжую часть упала женщина.

      Водитель сразу вызвал скорую, и женщину госпитализировали. Как пишет сайт Пушкинская, 38-летняя пострадавшая не местная и ехала в маршрутке со знакомым.

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      Она рассказала, что не знает точно, куда ехала. По ее словам, она с товарищем заблудилась, и их посадили на маршрутку.

      У женщины сотрясение головного мозга и перелом правого бедра. Однако, по словам врачей, ее жизни уже ничего не угрожает.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Одессы Аварии и ДТП
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